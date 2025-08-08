Assalto al bancomat, Notarangelo: “Serve difesa urgente”

LARINO. “Esplosioni nel cuore della notte, inseguimenti, terrore tra i cittadini. Quello di Larino è solo l’ultimo di una serie preoccupante di episodi che sta coinvolgendo da mesi la nostra Regione, in particolare il basso Molise. Ciò rende ancora più prioritario il tema della difesa e del rafforzamento del Tribunale frentano, presidio di legalità fondamentale in un’area vulnerabile e che rischia con il tempo – se lo Stato non applica le dovute contromisure – di cedere al controllo della criminalità già radicata nei territori vicini”

Lo dichiara in una nota il segretario di Si Molise, Vincenzo Notarangelo.

“Per pura casualità, i gravi fatti recenti hanno causato solo danni materiali, ma non possiamo certo permetterci di giocare con la fortuna e con l’incolumità dei molisani. C’è stato un incremento significativo, in queste settimane, di vari casi di cronaca anche sulla costa che obbliga tutti non solo a tenere alta la guardia ma anche ad intervenire prima che la situazione degeneri. Pertanto – conclude Notarangelo – mi rivolgo all’intera classe dirigente locale e in particolare ai nostri rappresentanti politici in Parlamento: quali iniziative sono state messe in campo per la sicurezza del basso Molise? E siete pronti a difendere a tutti i costi il Tribunale di Larino?“.