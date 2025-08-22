Autismo, nuova speranza dalla ricerca scientifica

TERMOLI. Un risultato che fa ben sperare arriva dall’Università di Stanford, in California, dove un gruppo di ricercatori è riuscito a ridurre alcuni sintomi dell’autismo nei topi da laboratorio.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, individua nel nucleo reticolare del talamo una possibile chiave per sviluppare future terapie.

Il team guidato dal neurologo John Huguenard, con Sung-Soo Jang come primo autore, ha seguito due strade diverse.

Nella prima ha utilizzato un farmaco sperimentale contro l’epilessia, il Z944, che ha ridotto nei topi comportamenti tipici dell’autismo come iperattività, sensibilità eccessiva agli stimoli, movimenti ripetitivi e difficoltà nelle interazioni sociali.

La seconda via è stata ancora più innovativa: i ricercatori hanno modificato geneticamente alcuni neuroni, rendendoli sensibili solo a specifici farmaci. Così sono riusciti a “calmare” l’attività del nucleo reticolare del talamo, con un miglioramento dei sintomi legati al disturbo.

Entrambi gli approcci hanno portato a un risultato comune: questo nucleo cerebrale potrebbe essere il punto su cui intervenire per trattare in futuro i disturbi dello spettro autistico.

Gli scienziati avvertono che siamo ancora all’inizio e che i test sono stati condotti solo sugli animali. Ma la scoperta getta nuova luce sul legame tra autismo ed epilessia – due condizioni che spesso si presentano insieme – e offre una prospettiva incoraggiante per la ricerca di terapie più efficaci.