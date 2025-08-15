Auto contromano e parcheggi selvaggi, in via Alfano residenti inferociti

TERMOLI. In via Alfano, residenti esasperati: “Prigionieri in casa per il parcheggio selvaggio”.

Denunciano una situazione ormai fuori controllo a causa del parcheggio selvaggio. La strada, già di per sé stretta, diventa impraticabile quando le auto vengono lasciate in sosta senza alcun rispetto delle regole.

L’ultimo episodio ha fatto esplodere la rabbia. Un’auto è stata parcheggiata proprio davanti al portone di una casa, ostacolando parzialmente il passaggio. Ma non è tanto questo il punto. A rendere il tutto ancora più grave è stato il comportamento della conducente, che è arrivata contromano.

Una residente, assistendo alla manovra a dir poco indecente, ha giustamente protestato per il modo incivile in cui l’auto era stata parcheggiata. La risposta della conducente, però, è stata sferzante e provocatoria: “Chiama chi vuoi, ciao amore…!!!”. Dopodiché, insieme a un’amica, si è allontanata con atteggiamento arrogante, ignorando completamente le rimostranze.

La signora, esasperata da una situazione che si ripete quotidianamente — tra motocicli parcheggiati davanti casa e schiamazzi sotto le finestre fino a tarda notte — ha accusato un leggero malore per la rabbia, fortunatamente senza conseguenze.

I vicini commentano con amarezza: “Abbiamo ormai raggiunto un livello di maleducazione e inciviltà al limite della decenza umana. Qui ognuno fa quello che vuole, e chi rispetta le regole è l’unico a pagarne le conseguenze”.