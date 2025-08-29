Becci: «Parlare di donne e giovani ‘tanto per’ è un insulto a metà della popolazione»

GUGLIONESI. Dopo le dichiarazioni del gruppo Progetto Comune per Guglionesi, che hanno toccato anche il tema del ruolo delle donne e dei giovani in politica, la segretaria del circolo Annamaria Becci non ci sta e replica con decisione.

“Le dichiarazioni uscite su una testata giornalistica, fatte dal gruppo Progetto Comune, che ha evidenziato come per «un autentico rinnovamento non è sufficiente abbassare l’età media e praticare formalmente la parità di genere cooptando qualche giovane e alcune donne “tanto per”», puntano a intestarsi l’esclusiva capacità di fornire contributi fattivi al progresso di questa comunità.

Parlare di “giovani e donne tanto per…” non è solo un passo falso politico, ma costituisce un insulto profondo e inaccettabile a metà della popolazione. Questa frase non è un semplice errore, ma la spia di una mentalità retrograda che svilisce il contributo essenziale dei giovani e delle donne nella politica, nella famiglia e nella comunità. È un attacco diretto all’intelligenza, alla forza e al sacrificio di chi, giovane e/o donna, si impegna per un cambiamento culturale e sostanziale. Inoltre, disconosce le scelte di integrare nuove prospettive e competenze operate da altri soggetti politici locali, e per questo va condannata con la massima fermezza.

In un momento storico in cui la partecipazione giovanile e femminile alla vita politica locale è più vitale che mai, etichettare i giovani e le donne come accessori o mere presenze simboliche è un’offesa grave. I giovani e le donne in politica non sono lì “tanto per” riempire una lista o rispettare età o quote: sono lì perché portano prospettive uniche e fondamentali.

La partecipazione dei giovani in politica è cruciale per il futuro delle democrazie. Portatori di nuove prospettive e innovazione, i giovani richiedono con urgenza un radicale cambiamento nelle modalità di fare politica. La sfida comprende il recupero della fiducia nelle istituzioni e nei partiti, un’adeguata formazione politica che non prescinda dall’esperienza di chi ha già vissuto la politica, e la creazione di spazi di partecipazione reale, strutturali e durevoli, caratterizzati da inclusione sociale e dimensione transgenerazionale.

Le sindache, le consigliere comunali e le assessore non solo rappresentano le istanze di altre donne, ma affrontano con pragmatismo e visione le sfide quotidiane delle nostre città e dei nostri paesi. La loro presenza nei processi decisionali porta a politiche più inclusive e a una governance più attenta ai bisogni reali delle comunità.

Lo scritto di Guglionesi Progetto Comune sembra ignorare completamente il ruolo essenziale della partecipazione giovanile per un futuro sostenibile e quello fondamentale delle donne all’interno della famiglia e della società. Ridurre il loro coinvolgimento a “tanto per” significa sminuire il loro lavoro, e con esso sminuire l’intera struttura sociale che si basa sul loro impegno quotidiano.

Le espressioni usate non rivelano solo mancanza di tatto, ma profonda ignoranza della realtà sociale e politica in cui viviamo. Un gruppo che, pur facendone una bandiera, non riconosce il valore intrinseco e la forza di giovani e donne, è un gruppo che non può comprendere i bisogni della sua comunità.

I giovani e le donne non sono complementi né ornamenti. Non sono un dettaglio, e non sono qui “tanto per”. Sono la forza motrice e innovatrice del nostro sviluppo. Meritano di essere rappresentati da chi sappia riconoscere la loro vera, incommensurabile importanza.

La storia, spesso scritta dagli uomini, è costellata di giovani e donne che con entusiasmo e determinazione hanno cambiato il corso degli eventi. Dai Ragazzi di via Panisperna a Malala Yousafzai, da Greta Thunberg a Martin Luther King Jr., fino alle Madri Costituenti italiane, donne e giovani hanno plasmato il mondo con coraggio e visione, dimostrando che il loro ruolo non è mai stato “tanto per”, ma fondamentale per la libertà, i diritti civili e la democrazia.

Il nostro Paese non può permettersi di sprecare il talento, la forza e la visione di giovani e donne. La retorica del “tanto per” non è solo offensiva: è un ostacolo al progresso stesso della nostra comunità.“