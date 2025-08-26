Blitz tra Termoli e San Severo, l’elogio di Della Porta ai Carabinieri

TERMOLI. I Carabinieri delle Compagnie di San Severo e Termoli hanno eseguito nelle scorse ore un’operazione che ha portato all’esecuzione di 20 misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti in furti d’auto, ricettazione e riciclaggio. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, ha permesso di smantellare due gruppi criminali attivi nel traffico illecito di veicoli e parti di ricambio.

Il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, componente della Commissione Antimafia e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri per l’operazione.

“Questa azione rappresenta un intervento concreto che restituisce sicurezza e fiducia ai cittadini del territorio, duramente colpito negli ultimi mesi da una crescente ondata di reati. La presenza costante dello Stato e la professionalità delle forze dell’ordine sono fondamentali per la tutela della legalità e della tranquillità delle comunità locali. La lotta alla criminalità è una priorità irrinunciabile – dichiara il Senatore – e questo risultato dimostra che le indagini, anche quando complesse e prolungate nel tempo, possono portare a risultati concreti e duraturi.”

L’operazione, che ha interessato anche officine meccaniche e centri di autodemolizione, ha bloccato le attività dei gruppi criminali, garantendo una risposta concreta a un fenomeno che negli ultimi mesi aveva generato preoccupazione tra i cittadini di Termoli, San Severo e zone limitrofe.