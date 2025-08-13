Borse di studio: sono 909 i beneficiari, l’importo sale a 203 euro

TERMOLI. A partire dall’11 agosto 2025, gli studenti molisani beneficiari delle borse di studio relative all’anno scolastico 2024/2025 possono finalmente ritirare le somme stanziate dalla Regione Molise, un segnale concreto di sostegno alle famiglie e ai giovani del territorio. La disponibilità dei fondi è stata comunicata dal consigliere regionale Roberto Di Baggio, presidente della III Commissione Consiliare e delegato all’Istruzione e alla Formazione Professionale, che ha voluto sottolineare come questo intervento rappresenti un segnale importante nell’ambito dell’istruzione e del diritto allo studio, ambiti che restano una priorità per l’ente regionale.

Gli studenti beneficiari potranno ritirare il contributo presso qualsiasi Ufficio Postale sul territorio nazionale semplicemente presentando la Carta PostePay “Borsa di Studio”, unitamente al codice fiscale e a un documento di identità in corso di validità. Si precisa che non sarà necessario esibire la Carta dello Studente “Io Studio”, semplificando così le procedure di accesso al beneficio. Per quanto riguarda gli studenti che hanno precedentemente usufruito della borsa di studio negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’accredito verrà effettuato in maniera automatica e diretta sulla stessa Carta PostePay già in loro possesso, evitando ulteriori spostamenti o necessità di recarsi presso gli uffici postali.

La graduatoria regionale definitiva, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3695 del 25 giugno 2025, include complessivamente 934 studenti, di cui 909 sono stati ammessi e risultano beneficiari del contributo. L’importo stabilito per ciascun beneficiario è stato fissato a 203,00 euro, una cifra più alta rispetto ai 150 euro inizialmente previsti. Questo aumento è stato possibile grazie a una dotazione finanziaria statale complessiva di circa 184 mila euro, cifra che consente di coprire interamente il fabbisogno per tutti gli studenti idonei in graduatoria.

Il consigliere Di Baggio ha commentato con soddisfazione questa importante misura: “È un segnale importante per le nostre famiglie e i nostri studenti. L’istruzione e il diritto allo studio sono pilastri fondamentali del nostro impegno e continueremo a lavorare affinché i benefici arrivino in maniera rapida ed efficace a chi ne ha diritto.” Questa iniziativa conferma l’attenzione della Regione Molise verso le esigenze degli studenti, contribuendo a garantire condizioni favorevoli per il loro percorso scolastico e formativo.

Con questa liquidazione delle borse di studio, la Regione Molise punta a sostenere concretamente l’accesso all’istruzione e a valorizzare il diritto allo studio, aspetti fondamentali per lo sviluppo sociale e culturale del territorio, offrendo un aiuto significativo alle famiglie in un momento in cui il sostegno economico è decisivo per molte di esse.