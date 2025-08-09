X
sabato 9 Agosto 2025
Buone notizie: Nonna Ninetta è tornata a casa

TERMOLI. Dopo un periodo di ricovero e cure, Nonna Ninetta, è finalmente tornata a casa.

Nonna Ninetta è stata accompagnata da Pasqualino Arcari della Misericordia di Termoli.La sua ospedalizzazione era stata causata da un incidente durante la recente processione in onore di San Basso, lo scorso 3 agosto. Durante la celebrazione religiosa, la signora Ninetta aveva subito una frattura al femore che ha richiesto un intervento chirurgico. L’anziana, molto amata dalla comunità, ha affrontato con coraggio e determinazione questo momento difficile.

Il ritorno a casa rappresenta per lei e per tutta Termoli un segnale di speranza e di gioia. In molti hanno seguito con apprensione le sue condizioni, inviandole messaggi di vicinanza e affetto.

