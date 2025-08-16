X
sabato 16 Agosto 2025
Cagnetta ritrovata sulla Statale 16: si cerca il proprietario

TERMOLI. Un appello urgente corre sui social per ritrovare la famiglia di una cagnetta recuperata ieri nei pressi della Statale 16, all’altezza del ristorante Villa delle Rose.

L’animale, una piccola meticcia nera con muso brizzolato, è stata soccorsa da una signora che l’ha notata spaesata lungo la carreggiata. La cagnolina appare abituata al guinzaglio, affettuosa e mansueta, ma al momento è disorientata e soprattutto priva di microchip, elemento che ne rende difficile l’immediata identificazione.

“È una cagnetta paciosa e anzianotta, abituata al guinzaglio – racconta Paola Cardillo, che ha diffuso l’appello –. Speriamo sia stata semplicemente smarrita e che i suoi padroni la stiano cercando”.

Chiunque avesse informazioni utili può contattare il numero 347 6790954.

La speranza è che questo appello raggiunga presto la famiglia della cagnolina, così da poterle restituire al più presto la sicurezza delle sue mura domestiche.

