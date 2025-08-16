Caldo, afa e rischio pioggia: le previsioni meteo del weekend

TERMOLI. Il Ferragosto appena trascorso ha lasciato dietro di sé giornate calde e afose, intervallate da qualche temporale sparso che ha rinfrescato brevemente l’aria in alcune zone del Molise e della costa adriatica. Con l’inizio del weekend, però, le condizioni meteo si fanno più tranquille e il sole torna protagonista, regalando qualche momento di respiro dopo l’afa intensa dei giorni scorsi.

Sabato 16 agosto si apre con cieli parzialmente nuvolosi, specie nelle zone interne, mentre lungo la costa, e in particolare a Termoli, il sole farà capolino tra le nuvole. Le temperature massime si manterranno attorno ai 28-30°C, con ventilazione debole e mari poco mossi, condizioni ideali per chi vuole godersi una giornata di mare o passeggiate sul lungomare senza il caldo opprimente di Ferragosto.

Domenica 17 agosto il sole sarà più stabile, anche se non mancheranno isolati rovesci pomeridiani nelle aree collinari e montuose del Molise. Sulla costa, invece, la giornata promette caldo piacevole e cielo sereno, con brezza leggera che aiuterà a rendere l’aria più fresca. Le temperature saranno simili a quelle di sabato, garantendo condizioni favorevoli per attività all’aperto, sport e gite fuori porta.

Lunedì 18 agosto si prospetta una giornata pienamente estiva, con sole predominante, temperature miti e ventilazione leggera, perfetta per chi vuole chiudere il weekend tra mare, passeggiate e relax all’aperto. Gli esperti invitano comunque a tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo, soprattutto per eventuali temporali pomeridiani nelle zone interne, anche se il rischio rimane basso.