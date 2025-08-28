Campionato italiano di beach volley: divieti di sosta sul lungomare Nord

TERMOLI. In occasione del Campionato Italiano di Beach Volley, che si svolgerà a Termoli fino al 31 agosto 2025 presso il Lido “Le Dune” in via Vespucci, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 278 per regolamentare temporaneamente la viabilità nella zona interessata.

L’evento, promosso dalla Fipav Molise con il supporto dell’Ufficio Cultura, Turismo e Sport, rappresenta un’importante vetrina nazionale per la città, richiamando atleti e appassionati da tutta Italia.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare la sicurezza pubblica, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli organizzatori e dei mezzi di soccorso, negli stalli di sosta dal numero 860 al numero 848, fronte Lido “Le Dune”, lungo via Vespucci. Tale divieto sarà in vigore dal 25 al 31 agosto.

I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle modifiche e a collaborare per il buon esito dell’iniziativa, che non solo valorizza lo sport ma contribuisce anche alla promozione turistica del territorio.