Campomarino accoglie con gioia don Antonio Mastantuono

CAMPOMARINO. Il sindaco, l’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza di Campomarino accolgono con affetto e profonda gratitudine la nomina di don Antonio Mastantuono alla guida della Parrocchia Madonna Grande di Nuova Cliternia.

Persona di grande umanità, profonda spiritualità e lunga esperienza pastorale, Don Antonio rappresenta già da oltre due anni una presenza preziosa e discreta al fianco della nostra comunità, che ha potuto apprezzarne la dedizione, la disponibilità e la vicinanza autentica.

La sua nomina a Parroco è motivo di gioia per tutti noi e rappresenta una continuità di cammino fondata sulla fiducia reciproca e sull’ascolto, valori che Don Antonio ha sempre saputo incarnare con naturalezza e generosità.

A nome di tutta la comunità di Campomarino, formuliamo i nostri più sinceri auguri di buon cammino pastorale, certi che il suo servizio continuerà ad essere fonte di ispirazione, unità e speranza per tutti i fedeli della Parrocchia Madonna Grande.