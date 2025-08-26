“Cantiere Futuro”: i porti dell’Adriatico meridionale al centro del Meeting di Rimini

RIMINI-TERMOLI. Questa mattina, nel corso dell’evento “Cantiere Futuro”, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ospitato nel padiglione fieristico del Meeting di Rimini, il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha tracciato un quadro delle attività in corso nei sei scali di competenza: Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia, Monopoli e Termoli.

Il commissario ha illustrato i numerosi progetti già avviati e quelli in fase di pianificazione, finalizzati a potenziare l’infrastrutturazione dei porti, rendendoli più moderni, funzionali e capaci di rispondere alle esigenze di un mercato globale in continua evoluzione. “I nostri porti – ha sottolineato Mastro – sono prontissimi ad accogliere nuove sfide, per risultare sempre più competitivi nelle dinamiche internazionali e sempre più funzionali al Sistema Paese”.

Durante gli incontri e le tavole rotonde che hanno animato la giornata, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, ha posto l’accento sull’importanza di procedere con determinazione e unità in questa fase storica, in cui i porti rappresentano un nodo strategico per intercettare traffici transfrontalieri. Un invito, quello del viceministro, rivolto in particolare alle Autorità portuali che si affacciano sul Mediterraneo, con la raccomandazione di guardare con attenzione crescente ai flussi commerciali con i Paesi extra-Schengen.

L’Adriatico meridionale, in questo contesto, si propone come snodo vitale non solo per la logistica e i trasporti, ma anche per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio. Con le opere in corso e i cantieri aperti, i porti del sistema guidato da Mastro puntano a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nelle reti internazionali, diventando sempre più centrali nei processi di connessione tra Europa e Mediterraneo.