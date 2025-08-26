Casa della comunità del Vietri: nuovi finanziamenti per potenziamento e tecnologia

LARINO. «Sono ben tre i finanziamenti, recentissimi, a favore dell’ex ospedale frentano, pensati e stanziati dalla Regione Molise, determinati dalla Direzione Generale della Salute, in un’ottica di potenziamento e miglioramento della struttura.
Evoluzioni che il gruppo di minoranza di “Insieme per Larino” vuole mettere in luce per informare i cittadini.
Il primo finanziamento, riguardante l’ambito “Case della Comunità e presa in carico della persona”, ammonta a 1.061.900,00 €, di cui 947.500,00 € a valere sui fondi PNNR e 144.400,00 € su altre fonti di finanziamento.
A seguire, in materia di “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Grandi apparecchiature sanitarie”, 190.000,00 € sono stati destinati all’acquisto di un mammografo con tomosintesi, che acquisisce le immagini in 3D permettendo una diagnosi più accurata del tumore.
Infine, per il “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture”, il finanziamento ammonta a 3.370.984,00 €, di cui 3.061.224,00 € a valere sui fondi PNNR e 309.760,00 € a valere sui fondi del decreto MEF». Così il gruppo di minoranza Insieme per Larino.