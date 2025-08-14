Casa della salute del Vietri, raggiunti gli obiettivi

LARINO. Il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, sottolinea che «Il recente controllo da parte dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha evidenziato un dato davvero importante per la nostra Casa della Comunità, per il nostro Vietri. Ossia che la struttura ha raggiunto tra le 1.717 Case di Comunità programmate in Italia e tra le 46 attive, gli obiettivi previsti sia in termini di servizi medici che infermieristici.

Vogliamo esprimere un plauso al lavoro svolto dall’Asrem, in stretta sinergia con la direzione generale della Salute e la struttura commissariale, la nostra struttura è stata da sempre fiore all’occhiello della sanità molisana, e come testimoniato dal recente controllo, lo è tutt’ora. Ci auguriamo che, così come fatto fino ad oggi, si continui a lavorare in maniera sinergica per completare al meglio tutte le procedure con la maggiore presenza di medici ed operatori sanitari per implementare quanto di eccellente esiste perché ed è giusto ricordarlo».

La Casa della Comunità di Larino dispone di 126 posti letto accreditati così distribuiti: