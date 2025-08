Cento anni di storia a Portocannone

PORTOCANNONE. Ieri, 2 agosto 2025, è stata scritta una pagina di storia a Portocannone, abbiamo celebrato e festeggiato ogni decennio, ogni storia, ogni passo di questo cammino dal 1925 al 2025.

«Cari amici, familiari, e ospiti (con il cuore pieno di gioia siamo giunti al termine di questa speciale celebrazione che spero resterà per sempre nei nostri cuori. È stato un piacere vedervi tutti qui, uniti insieme per un traguardo straordinario: 100 anni di storia, dal 1925 al 2025! (ringrazio tutti voi dal profondo del mio cuore per aver condiviso questo momento speciale (da zero a cento).

Grazie per la vostra presenza, per le vostre storie e per aver contribuito a creare un’atmosfera magica. Siete voi che avete reso questa festa unica e indimenticabile.

Questo secolo di storia è stato ricco di momenti, sfide, successi e cadute, ma è stato un secolo in cui abbiamo costruito ricordi, rafforzato legami e creato una comunità.

Ogni singolo passo, ogni persona che ha fatto parte di questo lungo viaggio, ha contribuito a scrivere la nostra storia.

Oggi, guardiamo indietro con orgoglio e gratitudine, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro. Sono certo che i prossimi anni saranno altrettanto ricchi di opportunità, di crescita e di nuove emozioni.

Grazie ancora a tutti per aver reso possibile questo viaggio.

Grazie a don Fernando Manna per la celebrazione della Santa Messa e Grazie al sindaco Francesco Gallo per la sua presenza e vicinanza.

Al prossimo traguardo».