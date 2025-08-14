X
giovedì 14 Agosto 2025
Centro storico di Termoli: potenziati gli interventi di lavaggio e pulizia in vista del Ferragosto

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Nei giorni di martedì 12, mercoledì 13 e nella mattinata di oggi, giovedì 14 agosto, il personale di Rieco Sud ha effettuato un’ampia operazione di lavaggio straordinario delle strade, delle scalinate e dei marciapiedi del Centro Storico di Termoli, voluta dall’Amministrazione Comunale e svolta in stretta collaborazione con essa.

L’intervento, realizzato proprio in questi giorni che vede un Centro Storico animato da innumerevoli eventi e un intenso flusso di residenti e turisti, è stato potenziato rispetto alle consuete attività, con l’obiettivo di offrire a tutti un’immagine ancora più curata e accogliente di Termoli. Un’operazione che conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione verso il decoro urbano e la volontà di mantenere alto il livello di pulizia e ordine, anche nei periodi di maggiore afflusso di persone, per rendere la città sempre più vivibile e ospitale.

Per l’occasione, oltre ai consueti mezzi per il lavaggio e la pulizia, è stata impiegata una cisterna supplementare, appositamente portata in loco per garantire un’azione ancora più profonda ed efficace.

«Il mezzo aggiuntivo utilizzato in questi giorni – spiega Angelo Di Campli, direttore di Rieco – è stato trasferito temporaneamente da un’altra società del nostro gruppo proprio per poter eseguire in maniera più capillare e accurata queste operazioni di lavaggio straordinario, a beneficio del decoro e dell’immagine della città di Termoli».

Il lavoro ha interessato in particolare i punti più frequentati e caratteristici del borgo antico, con una pulizia accurata delle pavimentazioni, la rimozione di residui e il lavaggio intensivo di scalinate e marciapiedi, restituendo alla città un ambiente ordinato e pronto ad accogliere al meglio cittadini e visitatori in occasione del Ferragosto.

L’Amministrazione comunale ha ribadito come questi interventi straordinari, affiancati alle attività di igiene urbana quotidiane, rientrino in una strategia di cura costante del territorio e di valorizzazione del patrimonio storico, nella consapevolezza che il decoro urbano sia un biglietto da visita fondamentale per una città turistica come Termoli.

