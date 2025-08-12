Comunità di Bojano e gli apicoltori del Molise in lutto per la morte di Valentino Canzona

BOJANO. L’Associazione regionale degli apicoltori del Molise (Aram) piange la prematura e tragica scomparsa di Valentino Canzona, un ragazzo splendido, sempre sorridente e gentile.

«Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo sa quanto la sua energia fosse contagiosa, quanto il suo sorriso illuminasse ogni angolo. La sua eredità vive nelle api, nel miele che produceva con amore e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco. Il suo spirito, invece, vive nel nostro lavoro, nel nostro impegno, e nelle mani di chi continuerà a coltivare la sua passione. Ciao Vale. La famiglia Aram. Tutta Bojano in lutto per Valentino Canzona, morto a 31 anni nel tragico incidente sulla Trignina. Annullato il ‘Ver Sacrum’. Dolore e sgomento a Bojano per la morte di Valentino Canzona, il ragazzo originario di San Polo Matese ma cresciuto a Bojano dove viveva con la sua famiglia: non si terrà la rievocazione storica del ‘Ver Sacrum’, in programma domani sera, su decisione degli organizzatori.

La comunità intanto prega per il ragazzo che viaggiava assieme a Valentino, ricoverato a Pescara.