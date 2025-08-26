Con Mister Green e i volontari sul litorale Nord: quando prevale la coscienza ecologica

TERMOLI. Assente per motivi personali l’attrice Greta Ferro, a prendere la scena sono stati solo i volontari, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla spiaggia a Nord di Termoli, dove con Plastic Free, rappresentati da Giuseppe Fabbiano e Giuliano Quacquaruccio, c’erano le guardie ecologiche del Congeav, la famiglia del centro Studi Margiotta dell’Aquila, simpatica e intraprendente, e Mister Green, una sorta di versione locale di Capitan Planet (lo ricordate, a proposito?).

L’obiettivo della passeggiata ecologica era quello di sensibilizzare turisti, residenti e bagnanti, sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Raduno nei pressi del distributore di benzina Esso, per poi partire nel percorso di pulizia del litorale.

Ovviamente, il raccolto è stato pingue, come sempre, ma anche occasione per ammirare uno scenario unico, verso il tramonto, tra dune e mare.

L’azione di proselitismo meriterebbe maggiore attenzione da parte del territorio, anche se l’evento è stato rinviato ad oggi dal pomeriggio di domenica scorsa, causa meteo.