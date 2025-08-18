Contrada Ramitelli, pubblica illuminazione work in progress

CAMPOMARINO. L’Amministrazione comunale di Campomarino comunica con soddisfazione l’avvio dei lavori di ampliamento della rete di pubblica illuminazione nella contrada Torre Ramitelli, con particolare riferimento a Via delle Viti e Via della Riforma Fondiaria.

L’intervento, atteso da tempo e richiesto direttamente dai residenti delle due strade interessate, rappresenta una risposta concreta e tangibile da parte dell’Amministrazione ai bisogni espressi dal territorio.

Grazie all’ascolto continuo dei cittadini e alla costante attività di programmazione e progettazione, si è potuto dare corso a un’opera di fondamentale importanza per la sicurezza stradale, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità della vita nella contrada.

«la posa in opera di 10 nuovi pali di illuminazione , utilizzando impianti moderni e a basso consumo – ha dichiarato il Sindaco Norante – significa anche promuovere una maggiore efficenza,rafforzare il senso di comunità e migliorare la percezione di sicurezza, in particolare nelle aree periferiche e rurali del nostro Comune. Torre Ramitelli merita attenzione e interventi mirati, e questo è solo un primo passo verso una presenza amministrativa più capillare ed efficace».

L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con determinazione per rispondere alle istanze dei cittadini e per valorizzare tutte le contrade del territorio, senza lasciare indietro nessuno.