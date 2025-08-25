Controesodo: 15.230 veicoli in transito sulla statale 16 a Campomarino

CAMPOMARINO. A conclusione il primo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane).

Sono stati complessivamente più di 24 milioni i transiti registrati: oltre 17,5 milioni nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 agosto e più di 6,6 milioni alle 12 di ierii.

Nonostante i volumi di traffico di notevole rilievo non si sono registrate particolari criticità.

L’aumento della mobilità rilevata rispetto a quella dei giorni dello scorso fine settimana è stato sensibilmente più alto per la giornata di venerdì, che nel confronto con Ferragosto ha visto un incremento medio su tutta la rete in gestione Anas del 7,1% mentre nella giornata di sabato il traffico è rimasto sostanzialmente simile (+0,4%).

Lungo la statale 16 “Adriatica” sono stati 23.227 i veicoli misurati presso Vasto, il valore minimo è stato registrato in provincia di Campobasso, nel comune di Campomarino con 15.230 veicoli transitati nel fine settimana.