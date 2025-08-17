Controlli delle Guardie ecologiche sull’abbandono dei rifiuti anche nei B&B, «Segnalateci chi sporca la città»

TERMOLI. A Termoli sono in corso attività congiunte di controllo sui rifiuti, promosse dal Congeav in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Ufficio Ambiente, l’assessore Silvana Ciciola e la Polizia Locale.

L’azione mira a contrastare l’abbandono indiscriminato di sacchetti, un fenomeno purtroppo diffuso sia tra alcuni cittadini che tra turisti, e a verificare la regolarità delle strutture ricettive, come B&B e case vacanze, rispetto ai tributi sui rifiuti e alle autorizzazioni all’esercizio.

I controlli prevedono riscontri incrociati tra i dati amministrativi e le situazioni reali, con l’ausilio anche di pattugliamenti in borghese. In caso di irregolarità, saranno emessi verbali amministrativi sia per errato conferimento che per mancato utilizzo dei mastelli. Si tratta di un’azione concreta e coordinata, volta a tutelare il decoro urbano e a promuovere una cultura del rispetto ambientale.

Il presidente del Congeav, Giuseppe Colangelo, invita tutti i cittadini virtuosi a collaborare attivamente, segnalando eventuali comportamenti scorretti anche tramite foto inviate via WhatsApp al numero 328 413 2222 o contattando il numero verde 800 17 36 90.

“Una piccola azione – sottolinea Colangelo – può contribuire alla costruzione di un nuovo futuro di civiltà”.