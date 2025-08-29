Coppia di medici viene in vacanza da Amburgo e si dichiara pronta a trasferirsi al San Timoteo

TERMOLI. Diversi gli spunti che sono stati offerti nel corso della conferenza stampa con cui l’Asrem e la Regione Molise hanno presentato i nuovi servizi di geriatria territoriale e il protocollo d’intesa tra Vietri e San Timoteo.

Soprattutto, nelle parole pronunciate dal governatore Francesco Roberti, che, come suo stile, ha dissertato a campo largo (non quello politico, ovviamente), svelando anche aneddotiche di un certo interesse, almeno per noi.

L’attrattività dei luoghi come strumento per calamitare medici e rimpinguare l’organico sempre troppo scoperto, e sottoposto alle Forche Caudine del commissariamento.

Tra gli aspetti messi a fuoco, persino la disponibilità ricevuta da una coppia di Amburgo, uno psichiatra che si è laureato in Italia, a Bari, di cui è originario e la moglie oftalmologa, che dopo una vacanza trascorsa proprio a Termoli, affascinati dal posto, hanno scritto al presidente della Giunta di Palazzo Vitale, rispondendo in modo spontaneo all’appello formulato da Roberti, sul ricorso a medici stranieri.

Potrebbe essere una chiave di volta, perché in Molise, al di là di tutto, si può esistere e vivere bene, non ci sono solo deficit, nei vari settori e guardando al territorio e alle sue tipicità, si può cavalcare quanto di buono ci sia, e concentrarsi sulle cose da mettere a posto.