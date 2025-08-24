Corsa dei Giovanotti rinviata, polemica a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Viva i Giovanotti”, ma sui social c’è polemica. «A seguito dell’intervento odierno della Compagnia dei Carabinieri di Larino, la Corsa del Carro dei Giovanotti prevista per oggi pomeriggio è rinviata ad altra data che verrà comunicata. Questione di qualche giorno, il tempo necessario a munirsi della necessaria autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, Campomarino.

Ciò detto, prendiamo atto della concomitanza dell’intervento da parte dell’Autorità con la giornata da tempo indicata (e pubblicizzata) per la Corsa. Cosa che poteva essere fatta già da giorni. Questo ci induce a credere che l’intervento in questione sia frutto non di una iniziativa autonoma da parte dei Carabinieri della Compagnia di Larino ma di una precisa segnalazione da essi ricevuta. Ci auguriamo che la medesima attenzione venga utilizzata anche per il futuro. Lo diciamo poiché analoghe manifestazioni (prove, corse o sgambate che dir si voglia) ci risulta siano state effettuate nel recentissimo passato senza autorizzazione alcuna. Cosa che ci riserviamo di approfondire, unitamente ad ogni altra iniziativa che riterremo opportuna.

Ciò detto, confermiamo l’appuntamento di questa sera alle 20.30 presso la sede del Carro con la cena di fine stagione e per festeggiare la grandiosa vittoria del millenario».