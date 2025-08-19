TERMOLI. Corso Nazionale, furgoni ancora in transito nonostante il divieto: serve una telecamera.

Nonostante l’ordinanza comunale che vieta il transito ai furgoni lungo Corso Nazionale, a Termoli continuano le infrazioni quotidiane. Il provvedimento, parte di una più ampia riorganizzazione della viabilità urbana, mira a tutelare la sicurezza dei pedoni e a valorizzare il centro cittadino come area a traffico limitato. Tuttavia, la realtà racconta un’altra storia.

L’ordinanza e le misure adottate

La delibera comunale ha definito con precisione i confini dell’area pedonale, includendo Corso Nazionale tra le strade interdette ai veicoli non autorizzati. Sono stati installati dissuasori, fioriere e segnaletica verticale per impedire l’accesso indiscriminato. Inoltre, sono stati previsti stalli dedicati al carico e scarico merci in vie limitrofe, per agevolare le attività commerciali senza compromettere la sicurezza.

Infrazioni quotidiane

Nonostante le misure, ogni giorno si registrano furgoni che attraversano Corso Nazionale in pieno giorno, ignorando la segnaletica ed eludendo i controlli, quando ci sono. Una situazione che vanifica gli sforzi dell’amministrazione e mette a rischio l’incolumità dei passanti. Alcune sanzioni sono state comminate, ma non è sufficiente.

La proposta: una telecamera con lettura targhe

Per rendere davvero efficace il divieto, occorrerebbe installare una telecamera con sistema Ocr per la lettura automatica delle targhe. Questo permetterebbe di rilevare in tempo reale i veicoli non autorizzati e sanzionarli, scoraggiando le infrazioni. Una soluzione già adottata in molte città italiane per il controllo delle Ztl, come quelle installate in via Alfano e all’ingresso del borgo, ma di cui allo stato non sappiamo ancora se siano operative o meno.