Costanzo Della Porta senatore virtuoso col 99,96% di presenze

TERMOLI. Costanzo Della Porta si distingue per una presenza quasi totale alle sedute del Senato, con il 99,96% di partecipazione registrata finora. Un dato che lo colloca tra i senatori più costanti e impegnati d’Italia.

In Senato, Della Porta partecipa attivamente alle discussioni, alle votazioni e ai lavori di commissione, concentrandosi su tematiche legate alla sicurezza, alla semplificazione burocratica e al sostegno dei territori. La sua presenza quasi perfetta è un segnale di dedizione e serietà, qualità che lo distinguono in un panorama parlamentare spesso criticato per la scarsa partecipazione.

I dati sono pubblicati con una tabella dal Fatto Quotidiano. Come Della Porta solo altri due parlamentari del suo stesso partito, Fratelli d’Italia, mentre il più virtuoso in assoluto è il senatore Bergesio della Lega con il 99,99 per cento.