Da parcheggio del cimitero ad ‘area camper’ spontanea

TERMOLI. I proverbi, si sa, sono pillole di saggezza. Già qualche giorno fa era stata segnalata la presenza, nel parcheggio del cimitero, di diversi camper che avevano scelto di bivaccare proprio davanti ai cancelli del nostro camposanto. Si cucinava all’aperto su improvvisati barbecue, si giocava a torso nudo come se si fosse in spiaggia.

Ebbene, ci risiamo: ancora camper parcheggiati nello stesso luogo. Forse è arrivato il momento di far capire che quello non è uno spazio destinato alla sosta camper. In città esistono aree predisposte a tale scopo, è vero, a pagamento, ma con tutti i servizi necessari. Non dimentichiamo che un camper è a tutti gli effetti una casa viaggiante, con annessi e connessi, compreso un bagno dotato di serbatoio che deve essere periodicamente svuotato.

Se ci si ferma in un’area attrezzata, ci sono i modi leciti per gestire tali esigenze. Davanti al cimitero, invece, un luogo che per logica richiede silenzio e rispetto, non si può certo tollerare il rischio di scarichi fognari improvvisati o di trovare resti di conviviali lasciati tra i parcheggi.

Ma c’è anche un altro aspetto: quell’area è destinata a zona di raduno della Protezione civile, in caso di qualsiasi emergenza.

È necessario far capire a questi tourist travel che la voglia legittima di fare vacanze in camper deve comunque rispettare le leggi vigenti: parcheggiare nei luoghi autorizzati e non davanti a un luogo sacro. Se qualcuno insiste, allora è auspicabile che le autorità competenti facciano rispettare le regole con i mezzi previsti dalla legge.

Sia chiaro: questo non significa, come qualche stolto potrebbe insinuare, essere ostili ai turisti. Tutt’altro: significa pretendere il rispetto delle regole, perché solo così si favorisce un turismo civile, rispettoso e, in fin dei conti, utile anche a loro.

Serve una regolamentazione sul territorio comunale, troppi gli spazi che divengono approdi spontanei del plein-air, anche il parcheggio dell’ospedale San Timoteo, quello nuovo.