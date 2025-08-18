Dai residenti a Campomarino: «Il paradosso di via Risorgimento e via Municipio»

CAMPOMARINO. Una sperimentazione che in quattro mesi secondo i residenti non ha apportato benefici, ma creato criticità, a Campomarino, in tema di viabilità. Lo sostiene un gruppo di residenti di via Municipio e via Risorgimento.

«Da gjitonia arbëreshe a cloaca in pieno centro a Campomarino: il paradosso di via Risorgimento e via Municipio.

Il cambio di viabilità, attivato dai primi giorni del mese di aprile del corrente anno nel comune arbëresh, ha creato molte criticità nelle due strade del centro: via Risorgimento e via Municipio.

Una sola parola racchiude il senso di questo cambiamento: invivibilità, sia per i residenti che vi abitano, sia per quanti vogliano recarsi a piedi in centro.

La scelta errata, che ha privilegiato corso Skanderbeg — ampia strada con larghi marciapiedi — ha letteralmente deturpato la fisionomia delle due vie sopracitate, mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini e il diritto alla sicurezza.

Tutto il traffico cittadino ed extra-cittadino è stato veicolato sulle due stradine, che non hanno la capacità di sopportare il numero dei veicoli che vi transitano, mentre l’unica strada deputata a ciò fin dall’origine, più larga e più capace, attualmente sopporta un traffico veicolare minore.

Il cambio di viabilità ha trasformato le due vie in veri e propri autodromi, in cui macchine, camion, moto, trattori, furgoni e camper — che rasentano i balconi al primo piano — transitano a qualsiasi ora del giorno e della notte, in un flusso continuo che ha tolto ai residenti e ai villeggianti ogni libertà. È diventato difficile e pericoloso uscire di casa, così come entrare nelle proprie abitazioni. In via Municipio, tra l’altro, in alcuni punti il marciapiede è inesistente, e il rimanente è stretto.

Molto spesso i residenti, ma non solo, vengono ogni giorno umiliati e derisi dagli autisti che non tollerano il passaggio dei pedoni. Alcuni residenti con legge 104 e/o invalidi non escono più di casa per lo spavento. È diventato pericoloso e difficile uscire dalle proprie autovetture, così come entrarvi, perché non si riesce ad aprire la portiera in modo agevole e a fare semplici manovre senza il rischio di essere investiti.

È stato precluso l’utilizzo dei propri garage, perché per poterlo fare occorrerebbe avere un minimo di tempo — che manca — dato l’incessante flusso veicolare. È capitato, molto spesso, di essere ingiuriati e offesi, anche con minacce, dagli automobilisti di passaggio.

Recarsi a piedi in farmacia e/o alla guardia medica scendendo verso via Municipio, o anche semplicemente andare in Piazza Vittorio Veneto, risulta pericoloso. Proteggersi accostandosi ai muri non è sicuro, perché le macchine salgono sui marciapiedi, fatto estremamente critico anche per le abitazioni.

Nella mattinata di sabato 16 agosto, un camion di enormi dimensioni (come da foto in allegato), non trovando spazio per svoltare da via Risorgimento a via Municipio, dopo essere salito sul minimarciapiede, si è addossato ai pilastri di un’abitazione, provocando una forte vibrazione.

In pochi mesi sono già apparsi i primi effetti: le buche, che prima erano di lieve entità, sono diventate enormi; sono state rotte le scale esterne di una abitazione privata; i marciapiedi sono frantumati, con evidenti striature nere degli pneumatici lungo tutto il percorso; le macchine parcheggiate hanno già subito danni enormi; e alcuni pedoni hanno rischiato di essere investiti.

L’esiguità delle due strade, idonee a un traffico limitato, fa sì che ci sia un elevato inquinamento acustico, sia diurno che notturno. Non basta dormire con le finestre chiuse, anche ad agosto, muniti di tappi, col caldo torrido, perché il rimbombo con effetto terremoto è elevatissimo e continuo ad ogni ora.

Nella precedente viabilità nessun problema c’era, perché il traffico, vicinale e residenziale, saliva da via Municipio verso via Risorgimento, senza creare il fastidioso effetto terremoto al passaggio di ogni veicolo.

I cittadini denunciano anche il crescente inquinamento atmosferico, conseguenza della elevata concentrazione di traffico.

Invece di valorizzare le due stradine accessorie al centro con la creazione di una ZTL — come ampliamento del centro stesso, al fine di creare un traffico pedonale più fluido verso Piazza Vittorio Veneto — invece di intervenire sulle buche che le martoriano, si è deciso di sacrificare gli abitanti del comune arbëresh, rendendo loro le giornate invivibili.

Tutte le problematiche relative alla pericolosità e all’incolumità sono state comunicate ai responsabili politici ed amministrativi fin dai mesi di aprile-maggio, ma nessuna risposta positiva è stata data alla risoluzione del problema. Anzi, la soluzione proposta dalla parte politica (durante un incontro formale svoltosi nella sede comunale di via Favorita lo scorso 31 luglio, tra i residenti e il delegato alla viabilità), quali telecamere e rallentatori stradali, aggraverebbe ancora di più la situazione.

I rallentatori sono utili nelle strade larghe e posti a notevole distanza dalle abitazioni, e le telecamere non sono, in questa problematica, un buon deterrente.

In via Risorgimento e via Municipio, con i rallentatori si aggiungerebbe ulteriore effetto terremoto/rimbombo a quello già esistente.

Nonostante ci siano alternative — come strade più larghe e circonvallazione, o, meglio, ripristinare la circolazione precedente, come da sempre esistente fin dalla nascita del comune arbëresh — chi ha deciso lo scempio è intenzionato a mantenerlo, se non a peggiorarlo con i rallentatori.

Umiliati, derisi e calpestati da automobilisti e politici locali, i residenti e anche tanta parte della comunità campomarinese invocano un ritorno alla normalità».