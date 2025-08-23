Dal viaggio a Camogli alla “Sartanie”: la storia della Sagra del Pesce di Termoli

TERMOLI. Con la fine di agosto, la città adriatica chiude il suo trittico di feste estive con la storica Sagra del Pesce.

Dopo San Basso e Ferragosto, la manifestazione gastronomica più amata dai termolesi torna a far parlare di sé, pur senza la presenza scenografica della grande ‘Sartanie’ al porto, simbolo indiscusso delle prime edizioni.

Era il 1956 quando un gruppo di armatori termolesi si recò a Camogli, dove assistette alla locale sagra del pesce. Colpiti dall’organizzazione e dalla spettacolare padella gigante in cui il pesce veniva fritto, tornarono a Termoli con un sogno: portare quell’atmosfera anche nella loro città. Così, l’anno successivo, nacque la prima Sagra del Pesce termolese, frutto di una riunione tra armatori e marinai che decisero di donare il pescato per la festa.

All’epoca, ogni armatore contribuiva con una o più casse di pesce fresco. Il Mercato Ittico diventava il centro operativo: qui si puliva, infarinava e preparava il pesce da friggere. Non c’erano folle oceaniche né grandi mezzi di trasporto, ma la festa era sentita e partecipata dalla gente di mare. Nel tempo, la sagra è cresciuta, diventando un evento di massa che coinvolge cittadini e turisti.

Tra i testimoni di tutte le edizioni c’era il cavaliere Peppino Marinucci, figura storica e appassionata, che racconta con orgoglio le origini e l’evoluzione della manifestazione. Il testimone è passato alla figlia Paola, che la organizza da alcuni anni.

Oggi la grande ‘Sartanie’ è a riposo.

La Sagra del Pesce di Termoli non è solo un evento gastronomico: è un rito collettivo, un ponte tra generazioni, un tributo al mare e a chi lo vive ogni giorno. Anche senza la padella gigante, il profumo del pesce fritto e il calore della comunità continuano a rendere questa festa un appuntamento imperdibile.