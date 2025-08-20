Dalla minoranza: «Il plauso del sindaco ai risultati del Vietri incontra la nostra approvazione»

LARINO. Il plauso del sindaco ai risultati del Vietri incontra l’approvazione della minoranza.

«La Casa della Comunità del Vietri è stata promossa dall’Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali) tra le 1717 strutture che si sono distinte per aver raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di servizi medici e infermieristici.

Puntuale è arrivato il plauso del sindaco Pino Puchetti che con una nota ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’importante risultato, esprimendo il suo apprezzamento “al lavoro svolto dall’Asrem, in stretta sinergia con la direzione generale della Salute e la struttura commissariale…”, dunque riconoscendo la validità delle scelte operate dal governo regionale, quindi dal Presidente Francesco Roberti e dalla Giunta regionale, da cui l’azienda sanitaria dipende.

Un plauso con una doppia valenza perché si riveste di obiettività, giungendo da un sindaco notoriamente appartenente al Pd che non ha esitato a mettere da parte il personale schieramento politico, ringraziando, di fatto, i vertici regionali. Ringraziamento che traccia una certa continuità con quello espresso da un recente articolo del gruppo di minoranza riguardante l’Ambulatorio diurno di Medicina Generale e l’UCA (Unità di Continuità Assistenziale), tanto avversato da chi, attraverso alcuni commenti sui social, si opponeva perché considerava immeritata e servile quell’espressione di riconoscenza, ma che oggi, al contrario, approva lo stesso gesto da parte del sindaco, cambiando, in maniera inaspettata, nettamente parere.

In fondo, il Vietri si è sempre distinto per tutte le attività svolte e continua a farlo con i suoi 126 posti letto distribuiti tra RSA, Hospice, UDI (Unità di Degenza Infermieristica), Riabilitazione; senza tralasciare il prezioso lavoro dell’ambulatorio di Vulnologia e della camera iperbarica.

A dimostrazione che quando la sinergia è reale e, soprattutto, funzionale al bene della comunità, le cose si realizzano e fanno registrare solo risultati positivi».