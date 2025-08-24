Delegazione della scuola di Mar del Plata accolta a Mafalda

MAFALDA. Un abbraccio tra culture sorelle: Mafalda accoglie la scuola “Leonardo da Vinci” di Mar del Plata. Un incontro che profuma di radici, di affetto e di futuro. La comunità di Mafalda ha accolto con entusiasmo e profonda emozione gli studenti, i docenti e i rappresentanti della scuola italiana “Leonardo da Vinci” di Mar del Plata, Argentina. Un evento che va ben oltre il semplice scambio scolastico: è un ritorno simbolico alle origini, un ponte tra generazioni e culture unite da un’identità condivisa.

A dare il benvenuto ufficiale è stato il sindaco Egidio Riccioni, che ha espresso con parole sentite il valore di questa visita: «Cari studenti, docenti e rappresentanti della scuola italiana ‘Leonardo da Vinci’ di Mar del Plata, è con grande gioia e profondo senso di amicizia che vi accoglieremo nella nostra comunità. La vostra presenza in Italia, in Molise e nella nostra Mafalda, è per noi un motivo di orgoglio e gioia.

Voi non siete e non sarete semplici ospiti: siete parte della nostra grande famiglia italiana, e della splendida Collettività mafaldese di Mar del Plata, che vive e cresce e ci fa onore anche oltre i confini del nostro Paese. Questo incontro sarà molto più di un viaggio scolastico. È un ritorno simbolico alle radici, un abbraccio tra culture sorelle, un’occasione per condividere esperienze, storie e sogni. I nostri giovani avranno l’opportunità di conoscervi, di confrontarsi, di scoprire quanto li unisce a voi, nonostante la distanza geografica. Siamo certi che questi giorni saranno ricchi di emozioni, di scoperte e di nuove amicizie. E siamo felici che presto anche i nostri ragazzi potranno vivere l’esperienza dell’interscambio, visitando la vostra scuola e respirando l’energia della vostra città. Vi auguro di sentirvi a casa, di vivere ogni momento con curiosità e entusiasmo, e di portare con voi un ricordo indelebile della nostra terra e della nostra gente.

Benvenuti a nome di tutti i mafaldesi, benvenuti in Italia». L’iniziativa, frutto di un legame profondo tra la comunità molisana e quella argentina, rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione culturale. I giovani coinvolti avranno modo di scoprire le proprie radici, di costruire nuove amicizie e di rafforzare il senso di appartenenza a una storia comune che continua a vivere e a crescere, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Mafalda si conferma così non solo luogo di accoglienza, ma anche di memoria e di futuro, dove le nuove generazioni possono ritrovare il filo che le unisce, e tessere insieme nuove trame di identità e speranza.