Di Mauro: «Le Isole Tremiti sono la ‘regina’ del Gargano»

ISOLE TREMITI. Raffaele Di Mauro, neo commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, si racconta in una prima intervista sull’arcipelago delle Isole Tremiti, affrontando temi chiave come il rilancio del Parco, il nuovo regolamento dell’AMP Isole Tremiti, la gestione dei servizi e il rapporto con residenti e operatori locali. Un confronto a tutto tondo che segna l’inizio di una nuova fase di dialogo e programmazione per l’area protetta. L’intervista è rilasciata a Riserva Marina delle Isole Tremiti.

Incarico di commissario: una sfida con un programma ricco di impegni e progetti

L’incarico ricevuto dal Ministro dell’Ambiente Fratin è una dimostrazione di fiducia che mi inorgoglisce, ma comporta anche un significativo carico di responsabilità. Guidare un Parco Nazionale importante come quello del Gargano significa non solo “amministrare”, ma definire una strategia, una mission e una vision che riguardano il territorio.

Si tratta di trovare un equilibrio tra la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico e la promozione territoriale, mettendo in connessione uomo, ambiente ed economia. Occorre puntare su una forte attività di promozione del territorio, costruita in modo moderno e lungimirante, senza dimenticare l’amore per l’ambiente e trasmettendo alle nuove generazioni un’educazione ambientale fin dall’età scolastica.

Guardando avanti, quali saranno le prime priorità per un ente con una lunga stasi amministrativa?

Bisogna lavorare con pazienza, spirito di dialogo, volontà di confronto e propensione alla partecipazione. Il Parco del Gargano è prima di tutto un patrimonio dei cittadini e merita un’attenzione speciale. L’ambiente è una ricchezza che incide sull’economia, produce occupazione attraverso il turismo e genera benessere in termini di qualità della vita. Tutti aspetti che devono avere un ruolo centrale nello sviluppo del territorio.

Lo scorso 4 luglio ho incontrato tutti i sindaci della Comunità del Parco. Il dialogo con loro e con le associazioni ambientaliste è essenziale per un governo virtuoso dell’area protetta. Occorre recuperare l’orgoglio della “garganicità”, tratto distintivo della comunità di Capitanata e valore aggiunto di importanza strategica.

Dall’AMP delle Isole Tremiti, alle esigenze ambientali e alla fragilità dell’Oasi naturalistica

È chiaro che si tratta di questioni complesse, che richiedono approfondimento tecnico e riflessione politica. Dal momento del mio insediamento sto affrontando con impegno tutti i temi sul tavolo, avviando con la struttura tecnica una fase di studio analitico delle criticità. Il “cronoprogramma” non è altro che il recepimento di analisi, contributi e elementi di studio, con un metodo di lavoro inclusivo e partecipato. Solo così sarà possibile elaborare soluzioni realmente efficaci e strategiche, sempre con l’obiettivo di rilanciare le attività del Parco mettendo al centro bellezze, ricchezze e cittadini.

Tra poche ore sarò alle Isole Tremiti per un primo confronto diretto con il territorio. Finora ho raccolto informazioni e osservazioni che mi consentono di avere una valutazione chiara della situazione. La visita serve a incontrare operatori, residenti e chi ama le isole, per comprendere di persona le criticità e le possibilità di miglioramento. Le Tremiti hanno un ruolo centrale nella mia visione del Parco e rappresentano un elemento di spicco nel panorama ambientale e naturalistico italiano: se il Gargano può essere considerato il “re” del patrimonio ambientale della Capitanata e della Puglia, le Isole Tremiti sono la “regina”, da proteggere, tutelare e valorizzare.

Nuovo regolamento dell’AMP: cosa ci dice

Dopo una lunga fase di coinvolgimento di stakeholder istituzionali, operatori economici e associazioni, il regolamento è stato redatto e inviato al Ministero, che dovrà concludere l’iter con approvazione e pubblicazione. Da quel momento tutto sarà consequenziale.

Tremiti e Gargano: vicini ma ancora lontani sotto il profilo imprenditoriale e progettuale

Dobbiamo usare parole di verità: spesso le Tremiti e il Gargano sono percepiti come due mondi distinti. È conseguenza di una politica territoriale che non ha sempre risposto ai bisogni delle Tremiti, soprattutto in termini di servizi. Ritengo che Tremiti e Gargano siano due tasselli dello stesso mosaico: le Tremiti possono e devono essere l’avamposto attrattivo dell’intero Gargano. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario intervenire sui collegamenti e rafforzare il legame territoriale, facendo comprendere al Gargano stesso l’importanza strategica delle Tremiti sul piano turistico, ambientale e culturale. Il Parco è pronto a lavorare su questo fronte e a vincere la sfida. (Riserva Marina delle Isole Tremiti).