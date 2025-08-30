“Dillo al Sindaco”: terminato il tour nei quartieri a Portocannone

PORTOCANNONE. «Anche quest’anno si è conclusa con grande partecipazione la IV edizione di “Dillo al Sindaco”, un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore e che rappresenta, per noi, un modo concreto di vivere l’amministrazione come servizio e ascolto. Non perdiamo mai occasione per stare con la gente e tra la gente, perché è lì che si costruisce il senso profondo del nostro mandato», si esprime così il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.

«Amministrare, per noi, significa avere sempre la bussola in mano, orientata verso ciò che è davvero utile alla comunità che rappresentiamo: non slogan, ma azioni, dialoghi, confronti sinceri. Ringrazio di cuore Valentina e Angelo per il supporto dato anche in questa occasione, perché il lavoro di squadra è ciò che rende possibile ogni passo avanti.

Dal 2021, anno della nostra elezione, abbiamo intrapreso una strada chiara: metterci a disposizione dei cittadini, aprire spazi di ascolto, raccogliere proposte, affrontare criticità e costruire insieme soluzioni».

“Dillo al Sindaco” è diventato un appuntamento atteso, uno strumento prezioso per mantenere vivo il contatto diretto con chi vive quotidianamente il territorio. «Continuiamo sulla retta via, con lo stesso entusiasmo e lo stesso modus operandi, certi che solo camminando fianco a fianco con la cittadinanza si possa davvero fare il bene della comunità».