Disinfestazione straordinaria a Termoli: nuovo intervento nella notte tra l’11 e il 12 agosto

TERMOLI. A causa del significativo proliferare di zanzare registrato negli ultimi giorni, il Comune di Termoli ha deciso di programmare un nuovo intervento straordinario di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale, dopo quello già effettuato nella notte tra il 4 e il 5 agosto.

L’operazione, mirata a ridurre la presenza di zanzare adulte e altri insetti volanti, sarà eseguita nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 agosto 2025 dalla ditta specializzata Quark.

Il trattamento avrà inizio alle 23:30 di questa sera, 11 agosto, e proseguirà fino alle prime ore del mattino del 12 agosto.

Il Comune di Termoli raccomanda ai cittadini alcune precauzioni durante le ore di intervento: