Domani dalle 23.40 live in prima fila su Termolionline e su Facebook lo spettacolare “Incendio del Castello”

TERMOLI. Domani a mezzanotte, nella notte di Ferragosto, il cielo sopra Termoli si accenderà di emozioni: decine di migliaia di persone si riverseranno sul lungomare Nord per vivere uno degli eventi più attesi dell’estate — l’Incendio del Castello. Un rito collettivo, una celebrazione di luce e storia che ogni anno rinnova il suo incanto.
Ma non serve essere fisicamente presenti per lasciarsi travolgere dalla bellezza: anche quest’anno, come da tradizione, Termolionline trasmetterà lo spettacolo in diretta sulla homepage e sulla pagina Facebook, a partire dalle 23:40. Un appuntamento che unisce cuori e sguardi da ogni angolo del pianeta, portando il fascino di Termoli oltre ogni confine.
La diretta sarà curata da Nicola Montuori, dalla suggestiva spiaggia della Cala Sveva, grazie alla generosa ospitalità della famiglia Vincitorio, che ringraziamo particolarmente. Sarà un punto di vista privilegiato per raccontare ogni scintilla, ogni emozione.
Ogni anno cresce il numero di spettatori che scelgono di vivere l’Incendio del Castello in streaming, e questo ci riempie di orgoglio: è la prova che Termoli sa parlare al mondo, con la sua bellezza, la sua tradizione, la sua luce.