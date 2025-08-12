CAMPOMARINO. Don Antonio Mastantuono nuovo parroco di Madonna Grande a Nuova Cliternia.

In occasione della solennità della Madonna Grande, venerdì 15 agosto 2025, alle 18, il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Claudio Palumbo, presiederà la celebrazione eucaristica e presenterà, con il rito di insediamento, il nuovo parroco, don Antonio Mastantuono. In comunione di preghiera la comunità si prepara a questo momento ricordando con gratitudine mons. Nicola Pietrantonio, venuto a mancare lo scorso 30 giugno, per quasi sessant’anni alla guida ininterrotta della parrocchia-santuario di Madonna Grande a Nuova Cliternia (Campomarino).

Afferma nel decreto di nomina il vescovo mons. Palumbo: “Dopo la dipartita di mons. Nicolino Pietrantonio, anima e servitore instancabile di Nuova Cliternia, si rende necessaria la nomina di un successore che ne raccolga l’eredità e ne continui l’opera pastorale. In considerazione della grande maturità umana di don Antonio Mastantuono, soprattutto della lunga e proficua esperienza pastorale e del fatto che da ormai quasi due anni sia un prezioso aiuto per questa comunità parrocchiale, ho pensato a lui come il sacerdote più adatto per l’incarico di nuovo parroco della Parrocchia Madonna Grande in Campomarino”.