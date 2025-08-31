Dopo la violenta grandinata nel basso Molise, inizia la conta dei danni in campagna

TERMOLI-BASSO MOLISE. Il giorno dopo la tempesta di pioggia e grandine, che ha colpito in maniera violenta ieri nel tardo pomeriggio, la zona del basso Molise, comincia la conta dei danni.

Stamani, sul presto, abbiamo contattato il vicepresidente di Coldiretti Molise, Adamo Spagnoletti, luogotenente del territorio, e, purtroppo, ci ha confermato come il maltempo abbia causato perdite di raccolto, in alcuni casi, addirittura, con l’80% andato perduto, ci riferiamo a un produttore di pomodori, per citare un esempio concreto.

Il timore è relativo anche alle vigne, vista la vendemmia da poco avviata. Il quadro di quanto è successo sarà composto nelle prossime ore e se c’è chi si è assicurato contro eventi climatici di questa portata, chi non l’ha fatto subirebbe un colpo durissimo.

La grandine, come abbiamo documentato ieri sera, è caduta soprattutto sul guglionesano, ma non sono stati immuni le campagne di San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino.

E’ evidente, come dinanzi a scenari meteo sempre più mutevoli, anche se le grandinate di fine estate ci sono sempre state, come occorra mettersi al riparo in modo opportuno dai rischi di fenomeni estremi, anche perché lavorare duramente un anno e poi perdere tutto in pochi minuti, è davvero atroce.