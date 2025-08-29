Due terzi dei natanti lasciati in spiaggia recuperati dai proprietari, gli altri rimossi dalla Guardia costiera

TERMOLI. Prosegue la bonifica del litorale cittadino: rimossi i natanti abbandonati.

Si è conclusa con successo la prima fase dell’intervento della Guardia costiera di Termoli, avviato nei giorni scorsi, lungo il tratto nNord del litorale, da prima del grattacielo lungo l’arenile. Dopo l’apposizione degli avvisi di rimozione su 26 natanti privi di registrazione e identificativi, come previsto dall’ordinanza balneare regionale, i proprietari hanno provveduto nottetempo a rimuoverne spontaneamente una parte.

Al momento risultano rimossi meno di dieci natanti, mentre il resto non era più presente al momento del controllo. I mezzi rimasti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e trasferiti in custodia presso il deposito comunale, dopo che si è attivato anche l’Ufficio Ambiente di via Sannitica.

L’intervento, tempestivo ed efficiente, ha permesso di bonificare il tratto di arenile interessato, restituendolo alla libera e completa fruizione dei cittadini e dei turisti. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni sul resto del litorale, nell’ambito del piano di controllo del territorio costiero volto a garantire sicurezza, decoro e legalità.

La Capitaneria di Porto di Termoli conferma il proprio impegno nel contrastare ogni forma di degrado e nel tutelare la balneazione e la navigazione lungo le spiagge pubbliche.