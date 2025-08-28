X
giovedì 28 Agosto 2025
Emergenza 118 in Molise: solo 29 medici operativi su 96

TERMOLI. La carenza di personale medico nel Servizio di emergenza territoriale 118 in Molise raggiunge livelli critici. Su una dotazione organica prevista di 96 medici, attualmente risultano operative solo 29 unità distribuite nelle 16 postazioni regionali.

La situazione è stata segnalata dall’Azienda sanitaria regionale alla Struttura commissariale, che ha deciso di prorogare fino al 30 novembre l’Accordo regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei medici di medicina generale convenzionati, in scadenza il 31 agosto.

I commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo hanno motivato il provvedimento sottolineando le difficoltà dell’attuale assetto organizzativo del servizio e il costante calo dell’organico, che rende la gestione delle emergenze sempre più complessa.

