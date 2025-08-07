Emergenza abitativa, pubblicata la graduatoria per gli alloggii Iacp: 165 le famiglie che hanno chiesto una casa

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha approvato in data 23 luglio 2025 la nuova graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). L’elenco stabilisce l’ordine di accesso per i nuclei familiari aventi diritto, sulla base di requisiti oggettivi e soggettivi, nonché di punteggi aggiuntivi, secondo la normativa vigente regionale.

Sono state 165 le istanze presentate, di cui 150 accolte, a testimonianza di quanto sia profondo il problema dell’emergenza abitativa sul nostro territorio.

L’ultimo bando pubblico (concorso generale per l’assegnazione di alloggi Erp), pubblicato dal Comune di Termoli, ha raccolto le domande fino alle ore 12 del 3 dicembre 2024, con una proroga di 60 giorni per i lavoratori emigrati all’estero. L’obiettivo del bando è garantire una procedura trasparente e regolare per la formazione della graduatoria, rispondendo all’emergenza abitativa della città e alle esigenze delle famiglie più fragili.

I REQUISITI

Requisiti economici: reddito massimo Isee annuo non superiore a circa 16.735 euro, richiesto anche un limite minimo di sussistenza (per garantire capacità di sostenere le spese della locazione).

Requisiti di residenza e alloggio: occorre essere residenti o lavoratori nel Comune di Termoli e abitare in condizioni di disagio (sovraffollamento, inadeguatezza dell’alloggio, assenza di servizi igienici, casi di sfratto o coabitazione forzata).

L’approvazione della graduatoria rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il diritto alla casa in modo equo e trasparente, anche in un contesto cittadino reso più complesso dalla pressione turistica e dagli elevati costi di affitto. Gli esclusi dalla graduatoria riceveranno comunicazione dei motivi e potranno presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.