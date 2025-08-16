Emergenza acqua alle Tremiti, Fallucchi: «Intervento rapido e decisivo grazie alla sindaca Lisci»

ISOLE TREMITI. Ripristinata l’erogazione dell’acqua alle Isole Tremiti. Lo comunica la senatrice di Fratelli d’Italia, Annamaria Fallucchi, che aveva denunciato il grave disservizio che, per più giorni, aveva lasciato le Diomedee – in questi giorni piene di turisti – a secco.

“Desidero esprimere il mio più sincero elogio alla sindaca delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci, per la straordinaria prontezza, determinazione e lucidità dimostrate in un momento di emergenza critica. La rottura della condotta idrica di San Nicola ha rappresentato una sfida gravissima per la comunità, ma la sindaca ha saputo mantenere la calma, coordinare gli interventi e guidare con fermezza ogni fase dell’emergenza”, spiega.

“Con grande spirito pratico, è riuscita personalmente a individuare un tubo idoneo per la sostituzione di quello danneggiato e, grazie alla collaborazione dei subidraulici, a ripristinare in tempi rapidi l’approvvigionamento d’acqua all’isola. La sua volontà di aprire presto un tavolo tecnico per evitare il ripetersi di simili situazioni dimostra non solo capacità di gestione nell’immediato, ma anche visione e impegno per il futuro. A nome di chi ha vissuto questi giorni difficili, esprimo gratitudine e riconoscenza per la sua dedizione e per l’esempio di leadership concreta e vicina ai cittadini”, conclude.