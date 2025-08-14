Emergenza acqua alle Tremiti, Fallucchi: “Tutto questo è inaccettabile”

ISOLE TREMITI. “Da due giorni l’isola di San Nicola, cuore pulsante delle Isole Tremiti, è completamente priva di acqua potabile a causa della rottura della condotta sottomarina che la collega alla rete idrica. Una situazione gravissima, che colpisce nel pieno della settimana di Ferragosto oltre 3.000 turisti presenti sull’isola e l’intera comunità locale, fortemente dipendente dal turismo estivo”.

Lo dichiara il Senatore Annamaria Fallucchi, denunciando il grave disagio che sta mettendo in ginocchio ristoranti, strutture ricettive e famiglie residenti, costretti a ricorrere a travasi di emergenza da altre isole con botti e cisterne, sotto il coordinamento disperato del sindaco.

“È inaccettabile – prosegue Fallucchi – che di fronte a un guasto di questa portata non ci sia stato intervento idoneo a risolvere tempestivamente la problematica così grave. L’Acquedotto Pugliese e le istituzioni competenti devono intervenire con urgenza e con ogni mezzo a disposizione, inviando rinforzi tecnici e potenziando il trasporto di acqua con autobotti”.

“L’isola di San Nicola non può essere lasciata sola. È dovere di Acquedotto Pugliese e Regione Puglia garantire il diritto all’acqua e tutelare una delle perle del nostro patrimonio naturale e turistico”.