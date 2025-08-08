Episodi violenti, sicurezza e prevenzione: il vademecum della questura e della prefettura

CAMPOBASSO. Episodi violenti, sicurezza e prevenzione a danno di commercianti, imprenditori e cittadini. I consigli della Questura e della Prefettura di Campobasso che Confesercenti Molise condivide con gli associati.

Gli ultimi episodi violenti giunti in cronaca nei giorni scorsi, con l’accoltellamento di un addetto alla sicurezza in un’attività di un locale del basso Molise, i reiterati furti, le rapine e le azioni violente a danno di cittadini, ripropongono il tema della sicurezza dei commercianti, pubblici esercizi e imprenditori del territorio regionale.

Per rispondere a questa emergenza, Prefettura e Forze dell’ordine hanno invitato le associazioni professionali di categoria a diffondere un vademecum per prevenire questi episodi, con conseguenze, talvolta tragiche, che potrebbero derivare in caso di reazione da parte della vittima.

La nostra Associazione, raccogliendo questo invito, suggerisce alcuni consigli e accorgimenti da adottare nella gestione delle emergenze e nei protocolli di collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Telecamere e sorveglianza elettronica

“La sicurezza parte dalla prevenzione.”

Le telecamere sono strumenti essenziali per monitorare gli spazi, dissuadere comportamenti illeciti e fornire prove in caso di incidenti.

Devono essere funzionanti, posizionate strategicamente e mantenute nel rispetto della privacy (GDPR).

Messaggio chiave: “Un impianto ben curato protegge voi, i clienti e il locale.”

Allertare immediatamente le forze dell’ordine

“Tempestività è sinonimo di professionalità.”

In situazioni critiche (risse, emergenze), il primo dovere è chiamare le autorità competenti (112/113).

Evitare iniziative personali: la sicurezza è un lavoro di squadra con chi ha gli strumenti e la formazione per intervenire.

Esempio: “Un ritardo nella chiamata può trasformare un episodio gestibile in un rischio per tutti.”

Sospensione temporanea di luci e musica

“Un segnale chiaro per riprendere il controllo.”

In caso di tensioni, spegnere musica e luci è un protocollo collaudato per: Calmare gli animi. Facilitare l’intervento del personale di sicurezza.

Regola d’oro: “Meglio una pausa decisa che un’escalation pericolosa.”

Addetti di vigilanza qualificati e in regola

“Personale preparato, clienti tranquilli.”

Gli addetti devono essere: Formati (corsi riconosciuti). In possesso di licenze (Prefettura). Coordinati con le forze dell’ordine.

Verifica costante: “La qualità del servizio dipende dalla professionalità di chi lo gestisce.”

Queste brevi raccomandazioni possono aiutarci a rendere più sicure le nostre attività e le persone che nel nostro comparto lavorano, dal titolare ai dipendenti, ma anche ai nostri clienti.

Vogliamo ricordare che il “Non reagire” è la prima “arma” da utilizzare in caso di tentativo di rapina, proprio per non mettere ulteriormente a rischio l’incolumità personale.

La casistica purtroppo dimostra che, laddove vi sia stata una reazione, nella maggior parte dei casi le vittime sono state percosse, ferite o addirittura uccise.