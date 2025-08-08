Esodo estivo: un altro weekend da bollino nero

TERMOLI. Secondo fine settimana di agosto con un sabato di bollino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. Lungo la statale 16 Adriatica, che attraversa Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto, si prevede un’intensa circolazione di veicoli in uscita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e i valichi di confine.

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sabato 9 agosto sarà la mattinata più critica, con bollino nero, mentre oggi pomeriggio e domenica 10 agosto è previsto bollino rosso, in corrispondenza dei rientri verso le città.

Per garantire la massima sicurezza e scorrevolezza, Anas ha sospeso l’83% dei cantieri attivi e rafforzato la presenza del personale tecnico e operativo lungo tutta la rete.

“In vista del picco dell’esodo estivo previsto nei prossimi giorni – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Abbiamo aumentato il numero dei cantieri sospesi fino a 1.392 pari all’83% del totale. Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine – sottolinea l’Amministratore Delegato di Anas – per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante come ricordiamo nella nostra campagna ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Il divieto di transito per i veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 8 agosto, dalle 16:00 alle 22:00; domani, sabato 9 agosto, dalle 8:00 alle 22:00; e domenica 10 agosto, dalle 7:00 alle 22:00.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).

