Estate al giro di boa, ritmi “balneari” più lenti nella terza domenica di agosto

TERMOLI. Sabato notte con una moltitudine di persone nel weekend di Ferragosto, una domenica low, con risvegli più lenti e le prime ripartenze. Non incide sulla presenza nei lidi balneari, dove anche se sotto gli ombrelloni si è meno attivi, non ci sono ombreggi liberi.

L’estate è al giro di boa, c’è chi domani ricomincia il solito tran-tran, ma anche coloro che contano sulla seconda metà di agosto per godersi ferie, vacanze e relax.

I tanti eventi degli ultimi giorni hanno rappresentato uno stress-test forte per l’organizzazione cittadina, servizi, sicurezza e parcheggi, ovviamente.

Occorre saper intercettare i mutamenti delle abitudini negli ospiti e nei turisti, poiché la leva della residenzialità diffusa incide sulla ‘stagionalità’ breve dei soggiorni e anche su questi parametri andrebbe adeguata l’offerta turistica e la cultura dell’accoglienza, poiché si vive tutto in modo più frenetico, soprattutto al di fuori della spiaggia. Riflessioni che andrebbero fatte a fine settembre, a bocce ferme.