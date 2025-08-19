Eventi della Sagra del Pesce: l’ordinanza sulla viabilità

TERMOLI. In occasione della “Pre Sagra e Sagra del Pesce 2025”, in programma il 22 e 23 agosto presso l’area portuale di Termoli, la città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con una serie di misure straordinarie per garantire sicurezza e fluidità nella circolazione.

L’evento, parte integrante del “Cartellone dell’Estate Termolese”, vedrà la partecipazione di numerose ditte autorizzate al commercio su suolo pubblico, con un afflusso previsto di turisti e residenti che renderà necessario un intervento mirato sulla viabilità. Il Comando di Polizia Municipale ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 alle 3 nei tratti di via Aubry, via C. del Croix e via del Porto, riservando l’accesso ai soli commercianti ambulanti autorizzati.

A partire dalle ore 15, sarà inoltre sospesa la circolazione veicolare nelle stesse aree, con deroghe per residenti, disabili, mezzi di emergenza e veicoli autorizzati. Durante le serate del 22 e 23 agosto, dalle ore 19 fino al termine delle manifestazioni, il traffico sarà deviato in più punti strategici: corso F.lli Brigida, corso Vittorio Emanuele III, viale Marinai d’Italia, con l’installazione di segnaletica dedicata per indicare le direzioni alternative.

L’amministrazione comunale ha previsto il supporto di volontari della Protezione Civile, muniti di giubbotti ad alta visibilità, per assistere e informare il pubblico. Eventuali ulteriori modifiche alla viabilità potranno essere adottate in tempo reale, in base alle esigenze riscontrate.