venerdì 15 Agosto 2025
Ferragosto 2025: spiagge piene e imbarchi affollati

TERMOLI. Al sold-out sfiorato in termini di ricettività, come evidenziato stamani, corrisponde anche la ‘full immersion’ balneare, con la spiaggia di Termoli presa d’assalto e complice un caldo sui 30 gradi, ma non umido e una brezza con picchi di 30 km/h, il quadro climatico è gradevole, non eccessivamente afoso.

Stabilimenti, dunque, con ombrelloni pressoché colmi, ci ha riferito il Sib-Confcommercio Molise, così come le prenotazioni per il pranzo, ed era una evoluzione attesa, ribadiamo.

Stesso discorso vale per l’imbarco delle Isole Tremiti, al porto, dove comitive e famiglie hanno affollato i gazebo dell’accoglienza, in attesa delle corse per le Diomedee. Come sempre, arrivi che riguardano vacanzieri da ogni parte d’Italia e anche stranieri.

