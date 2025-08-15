Ferragosto che sfiora il tutto esaurito, saturo il 99% delle camere in città

TERMOLI. Secondo una simulazione effettuata attraverso il canale di prenotazioni più gettonato, a Ferragosto Termoli è praticamente sold out: un rapido monitoraggio dei principali portali di prenotazione segnala infatti disponibilità residua in appena due strutture tra hotel, B&B, case vacanza e affittacamere.

Saranno anche soggiorni mediamente più brevi, ma di fatto la domanda ha saturato al 99% la richiesta, questo il dato che offre Booking.com, insomma, il tutto esaurito è stato pressoché garantito, anche considerando il florilegio di offerta che caratterizza la ricettività sulla costa.

Una statistica che naturalmente si riverberà anche sui locali, che saranno presi d’assalto, con prenotazioni che sono partite da giorni, sia per il pranzo che la cena, specie in centro, per chi vorrà poi godersi lo spettacolo dell’Incendio del Castello.

In una stagione estiva dove le vacanze stanno assumendo davvero connotazioni diverse, restano dei totem e il Ferragosto è uno di questi, specie quando cade di venerdì e prelude al fine settimana di totale relax.