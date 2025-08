Ferrovie, Salvatore (Pd): «Non si sta facendo abbastanza per tutelare i pendolari molisani»

CAMPOBASSO. “Non si sta facendo abbastanza per tutelare gli interessi dei pendolari molisani. Lo affermo senza timore di smentita perché anche oggi, ascoltando le parole dell’assessore regionale ai Trasporti, abbiamo avuto la conferma che tutti i disservizi legati ai cantieri di RFI permangono e non si è dato conto di azioni della Regione a garanzia di chi viaggia, o sarebbe meglio dire, viaggiava, utilizzando la rete ferroviaria molisana”.

È un commento durissimo quello della consigliera regionale Alessandra Salvatore, intervenuta dopo l’annunciata cancellazione di una serie di corse da e verso Roma e Napoli e di un’ulteriore totale interruzione sulla tratta ferroviaria Isernia-Venafro per 120 giorni (dal 22 settembre 2025 al 19 gennaio 2026), per lavori di elettrificazione della linea.

Sull’argomento il Partito Democratico — che aveva già depositato il 4 luglio scorso una interpellanza non ancora calendarizzata — ha chiesto e ottenuto proprio stamane l’iscrizione di una interrogazione urgente discussa subito in Consiglio regionale.

“Purtroppo le risposte ottenute non mi hanno soddisfatta — ha detto la prima firmataria — perché, pur volendo prendere per buona l’annunciata ripartenza dei treni da gennaio 2026 verso Roma e Napoli partendo da Bojano (e non da Campobasso, capoluogo di regione!), ci saranno disagi non indifferenti per i mesi a venire, disagi che si sommano alle già gravissime lacune di un servizio inesistente”.

Come è noto, a causa dei lavori di elettrificazione della tratta Roccaravindola – Venafro, Trenitalia aveva fatto sapere che dal 30 giugno 2025, dal lunedì al venerdì, due corse della tratta Isernia – Roma (il Regionale 23365 delle 9.07 da Roma a Isernia e il Regionale 23349 da Isernia a Roma delle 13.28) avrebbero avuto termine e origine a Cassino, con la programmazione di corse bus da e per Campobasso, con possibilità di aumento dei tempi di percorrenza dei viaggi in bus in relazione anche al traffico stradale e con ammissione dei viaggiatori limitatamente alla disponibilità dei posti.

Non solo: Trenitalia precisava che sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida, con conseguente grave compromissione delle normali regole di trasporto e relativa penalizzazione dei cittadini/utenti.

“L’ulteriore peggioramento annunciato pochi giorni fa sul sito di RFI ci esclude completamente dalla rete di trasporto su rotaia, col rischio, ventilato dalla stessa Trenitalia, di non poter offrire un servizio sostitutivo su gomma alle stesse condizioni. Lo precisano loro, dicendo che ci sarà disponibilità di posti limitata, per di più non si potranno trasportare animali da compagnia o biciclette come, invece, accade sui treni. Enormi, in ogni caso, i disagi per le persone con disabilità.

Non sono, questi, aspetti indifferenti, e ci saremmo aspettati (e ci aspettiamo), a fronte di una filiera politica che non funziona, almeno azioni giuridico-amministrative della Regione per impedire che il servizio sostitutivo su gomma venga svolto in condizioni quantitativamente e qualitativamente meno tutelanti per utenti e personale dipendente di Trenitalia.

Del resto, il contratto di servizio parla chiaro e se gli standard non vengono garantiti non è giusto che a farne le spese siano gli utenti e i lavoratori di Trenitalia. Ad oggi non abbiamo notizie di azioni giuridiche intraprese in tal senso.

Terremo alta l’attenzione su un tema che riguarda tantissime persone e che dovrebbe essere oggetto di sforzi ed iniziative straordinarie da parte della Giunta Roberti”.