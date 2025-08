Fino a 37 milioni di euro di nuove risorse per terminare la ricostruzione post sisma sul terremoto 2018

CAMPOBASSO. Stamani, presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale a Campobasso, si è tenuta la cerimonia ufficiale per la firma del Protocollo d’intesa tra il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Questo accordo rende disponibili nuove risorse – circa 35-37 milioni di euro – per completare la ricostruzione dopo il terremoto del 2018 e adeguare le infrastrutture alle più recenti norme antisismiche. Le risorse sono destinate sia alle abitazioni private sia alle infrastrutture e attività produttive, con l’obiettivo di terminare gli interventi entro il 2028 e rafforzare la resilienza del territorio.

All’evento hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori dei comuni molisani colpiti dal terremoto, a conferma dell’impegno corale delle istituzioni locali, dei rappresentanti dell’Anci Molise e delle Prefetture di Campobasso e Isernia. La presenza delle autorità e degli amministratori è stata sottolineata come elemento chiave per dare concretezza all’azione governativa e regionale, favorendo una gestione condivisa, trasparente ed efficace delle risorse stanziate.

Il Presidente Roberti, nel suo intervento d’apertura, ha dato il benvenuto al ministro Musumeci, sottolineando l’importanza della presenza delle istituzioni centrali in un momento delicato per la comunità molisana. Dopo il suo saluto, è stato proiettato un video che ha ripercorso i drammatici eventi sismici del 2002 e del 2018, l’alluvione del 2003 e la ricostruzione di San Giuliano di Puglia.

Musumeci ha ribadito il significato del protocollo come “atto di responsabilità” che suggella una sinergia concreta fra Governo centrale e Regione. Il ministro ha evidenziato che la soluzione dei problemi non dipende solo dalle risorse economiche, ma soprattutto dalla capacità di progettazione, spesa efficiente e prevenzione, invitando la Regione a fare proprio questo compito, anche grazie alle competenze di Roberti. Ha inoltre annunciato che la nuova normativa nazionale, recentemente approvata in Parlamento, offre un quadro regolatorio omogeneo per tutte le ricostruzioni post-calamità.

Particolare attenzione è stata dedicata sia alla ricostruzione che alla prevenzione: il ministro ha spiegato che, oggi più che mai, è necessario ricostruire “delocalizzando” dove sussistono rischi geologici attivi e che le famiglie e le imprese devono essere parte attiva nel processo di messa in sicurezza, anche attraverso strumenti come l’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, che entrerà in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno.

Musumeci ha concluso lanciando un appello agli amministratori comunali: è fondamentale predisporre e aggiornare regolarmente i piani comunali di protezione civile e distribuire istruzioni chiare ai cittadini, affinché sappiano come comportarsi in caso di emergenza e dove si trovano aree e infrastrutture a rischio.

La firma del Protocollo segna così l’avvio della fase operativa con la partecipazione ampia e consapevole di tutti i sindaci e amministratori dei territori coinvolti, rafforzando la concretezza della presenza delle istituzioni, pur con qualche anno di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti, ma con l’impegno di vedere finalmente i cantieri aperti e la ricostruzione portata a termine nei prossimi anni.