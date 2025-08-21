Fuochi della Sagra del Pesce, le disposizioni della Capitaneria di Porto

TERMOLI. Come avvenuto sia per San Basso, che per la Sagra del Pesce, sabato 23 agosto, Termoli si prepara a vivere una notte di magia e tradizione con lo spettacolo pirotecnico che accompagnerà la celebre Sagra del Pesce. L’evento, organizzato dalla società “Rosa Michele Antonio” di Campobasso, avrà luogo presso il porto turistico “Marina di San Pietro”, dove il cielo si accenderà di luci e colori a mezzanotte.

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e dei residenti, la Capitaneria di Porto ha disposto una serie di misure restrittive: l’area a terra, nel raggio di 100 metri dal punto di lancio, sarà interdetta al transito e alla sosta dalle 7 del 23 agosto fino al termine delle operazioni di bonifica, mentre lo specchio acqueo circostante, per un raggio di 300 metri, sarà chiuso alla navigazione, alla balneazione e a qualsiasi attività nautica dalle 23 alle 2:00.

Queste disposizioni, frutto di un’attenta pianificazione e di numerosi sopralluoghi, mirano a tutelare l’incolumità pubblica e a garantire lo svolgimento sereno di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate molisana.

Lo spettacolo pirotecnico rappresenta il momento culminante della festa, un’occasione in cui la comunità si riunisce per celebrare le proprie radici marinare e condividere emozioni sotto un cielo stellato.

L’ordinanza firmata dal comandante Giuseppe Panico sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e della collaborazione tra enti, affinché la manifestazione si svolga in sicurezza e con il massimo splendore.

Anche quest’anno, la Sagra del Pesce promette di regalare a Termoli una notte indimenticabile, dove il mare, il fuoco e la tradizione si fondono in un abbraccio spettacolare.